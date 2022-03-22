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Kursiyerler usta ressamlara taş çıkartıyor

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Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan resim kursundan faydalanan kursiyerler, öğrendikleri bilgiler ile usta ressamlara taş çıkartıyor.

Kursiyerler usta ressamlara taş çıkartıyor
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Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan resim kursundan faydalanan kursiyerler, öğrendikleri bilgiler ile usta ressamlara taş çıkartıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı resim kursu ile öğrencilere ışık, gölge, oran, orantı, kompozisyon kurma ve renk bilgisi gibi temel teknikleri öğretiyor. Soğanlı ve Demirtaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde bilgilerini tuvalle buluşturan kursiyerlerin ortaya çıkarttıkları eserler ise adeta görsel şölene sebep oluyor.

Toplam 300 saat modüllük kursta dönem boyunca çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyleyen kurs eğitmeni Deniz Ateş, “Burada, kursiyerlerimize resmin tüm inceliklerini öğretiyoruz. Öğrencilerimizin özgür çalışmalar yapması konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Yağlı ve sulu boyanın tüm tekniklerini öğrenen kursiyerlerimizin, bu sayede yeteneklerini keşfetmelerini de sağlıyoruz. Kursumuza olan ilgi bizleri oldukça sevindiriyor. Kursiyerlerimiz bir sanat öğrenmenin dışında kendileri için terapi uyguluyor. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkesi merkezlerimize davet ediyorum” dedi.

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