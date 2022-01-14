Lokman Koçaslan Otomotiv 4. şubesiyle İzmir’de

Lokman Koçaslan Otomotiv, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir’den sonra İzmir’de 4. şubesini hizmete açtı.

Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip olma misyonuyla yola çıkan Lokman Koçaslan Otomotiv, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir olmak üzere 4 lokasyonda toplam 30 bin metrekare alanda hizmet veriyor. Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Direktörü Ümit Kilit, “Öncelikle, çıkış noktamızın en önemli mottosu, hep daha iyisini yapmak oldu. Genel bakış açımız da, "En iyi diye bir şey yoktur, hep daha iyisi vardır" noktasından hareket etmekti. Temsil ettiğimiz markaların doğrularıyla kendi doğrularımızı birleştirmeye devam ederek, sektörün ihtiyaçlarına en uygun ve geçerli çözümleri bulan, kalite ve müşteri odaklı bir şirketiz. Bu misyon ve değerlerimizle, 4’üncüsünü açmış olduğumuz İzmir şubemizi hizmete sunmuş olmaktan büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz. Geçmişten bugüne korumuş olduğumuz maksimum müşteri memnuniyeti ve kalite anlayışımızı daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Lokman Koçaslan Otomotiv’in 2022 yılında satış sonrası hizmetlere odaklanacağını söyleyen Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Sinan Akyıldız ise, orijinal parça kullanımının önemini vurguladı. Bu bağlamda Lokman Koçaslan Otomotiv’in en yüksek kalitedeki ürünü, en kısa zamanda, en uygun satış fiyatı ile tüketiciye ulaştırdığını belirten Akyıldız, “Firma olarak, sektörde en çok istenilen ve bekleneni keşfederek, ihtiyacı görüp tespit ederek ve bu ihtiyacı daha ekonomik koşullarda sunarak farkımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Bu tespitler ve beklentileri analizlerimiz sonucunda, satış sonrası hizmetlerimize daha çok odaklanmaya karar verdik. Araçların daha uzun süre hiçbir problem yaşamadan ilerleyebilmesi için yetkili serviste bakım talimatlarına göre bakım ve onarımının yapılması ve orijinal yedek parça kullanımı büyük önem teşkil etmektedir. Periyodik bakımlarda uygulamış olduğumuz arıza önleyici kontrollerimiz ve orijinal yedek parçalarımız sayesinde araçların daha uzun süre, sağlıklı olarak çalışmasını sağlamaktayız. Müşteri odaklı çalışan ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir kurum olmamız sebebiyle, satış sonrası hizmetlerimizde çok yüksek memnuniyet oranlarına sahibiz. Bu başarımızı yeni açılan İzmir şubemizde de devam ettireceğiz” diye konuştu.