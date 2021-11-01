Medicana meme kanserine dikkat çekti

Medicana Bursa Hastanesi, ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. Haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta meme kanserine dikkat çekti.

Medicana meme kanserine dikkat çekti
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Medicana Bursa Hastanesi, ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. Haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta meme kanserine dikkat çekti.

Medicana Bursa Hastanesi, TOFAŞ - Anadolu Efes karşılaşmasında meme kanserine dikkat çekmek için spor severlere pembe kurdele taktı. Medicana Bursa Hastanesi çalışanları kansere dikkat çeken tişörtleriyle tribünde yer alırken, dövizlerle ‘Kontrol sende’ mesajı verdi. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ise, maç öncesi TOFAŞ Basketbol Takımı Baş antrenörü Hakan Demir’e çiçek takdim ederken, seyirci girişlerine ise bilgilendirme stantları kuruldu.

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