Meslek danışmanları köy okullarında

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince, gençlerin meslek seçimlerini daha bilinçli yapabilmeleri için köy okullarında Meslek Danışmanlığı çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda, 8. sınıf öğrencilerine meslek ve eğitim seçimin önemi, uygun meslek seçimi aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Burs İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüklerinin katılımıyla 7 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen ’Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Çalışma Grubu’ toplantısında alınan kararlar sonucu oluşturulan eylem planına uygun şekilde sürdürülmektedir. Ekim-Kasım aylarında Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü meslek danışmanlarınca, rehber öğretmeni olmayan veya rehberlik çalışmaları görevlendirmeyle yürütülen Büyükorhan, Keles, Orhaneli, Mudanya ve Nilüfer ilçelerindeki 31 köy okulu ziyaret edilerek 733 öğrenci meslek seçiminin önemi ve uygun meslek seçimi konularında bilgilendirildi.

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki köy okullarındaki çalışmalara ise ara tatilin sona ermesiyle tüm hızıyla devam edecek.