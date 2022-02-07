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Meteorolojiden Bursa için 2 gün sürecek fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da bugün etkisini göstermesi beklenen fırtına için turuncu uyarı yaparak, soba ve baca gazı zehirlenmesi, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı halkı uyardı.

Meteorolojiden Bursa için 2 gün sürecek fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da bugün etkisini göstermesi beklenen fırtına için turuncu uyarı yaparak, soba ve baca gazı zehirlenmesi, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı halkı uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada bugün saat 13.00’dan itibaren başlayarak, çarşamba 09:00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) bekleniyor. 08.02.2022 sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği 09.02.2022 Çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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