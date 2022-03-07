Meteorolojiden Bursa için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için kar yağışı ikazı yaptı.

Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği kar yağışıyla ilgili uyarıda, "Öğle saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi beklenmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava sebebiyle azalarak hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ile 9 derece altına düşeceği tahmin edilmektedir. Yağışların, 08 Mart Salı aralıklı yağmurlu, 09 Mart Çarşamba yağmur ve karla karışık yağmurlu, 10 Mart Perşembe gününden itibaren periyot sonuna kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.