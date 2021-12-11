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Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa’da ’şiddetli yağmur’ uyarısında bulundu.

Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa’da ’şiddetli yağmur’ uyarısında bulundu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece saatlerinde Trakya’da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar günü Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor; Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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