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Metruk binalara balyoz

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Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

Metruk binalara balyoz
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Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Demirtaş Sakarya Mahallesi Çam Sokak’ta uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu binayı iş makinesi ile yıktı. Metruk binanın yıkılması, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde binanın önünden geçmeye korkar hale geldiklerini ifade ederek, yıkımdan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti.

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