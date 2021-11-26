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Minderde şampiyonluk Belediyespor’un oldu

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Mustafakemalpaşa Belediyesi sporcularından Arda Sarı, Bursa’daki güreş şampiyonasından birincilikle döndü.

Minderde şampiyonluk Belediyespor’un oldu
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Mustafakemalpaşa Belediyesi sporcularından Arda Sarı, Bursa’daki güreş şampiyonasından birincilikle döndü.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda düzenlenen toplam 420 sporcunun katıldığı Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvasında mindere çıkan Arda Sarı 160 sporcunun katıldığı 38 kilogram kategorisinde şampiyon oldu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Minikler turnuvasında belediyemizi temsil eden, başarılarıyla bizleri gururlandıran güreşçimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz meyvesini veriyor. Ekiplerimizin başarıları şampiyonluklarla taçlanıyor” dedi.

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