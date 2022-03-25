Miniklere suyun önemi anlatıldı

Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi ile Burak Berk Kreşi’ndeki minik çocuklar, 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde farkındalık oluşturan bir etkinliğe katıldı. Su döngüsünü anlatan “Küçük Yağmur Damlası” isimli kitabı dinleyen minikler, su tasarrufu hakkında da önemli bilgiler edindi.

Çamlıca Kreşi ile Burak Berk Kreşi’ndeki çocukların kişisel gelişimlerine destek olan, onlara çevre bilinci aşılayan, eğitici ve öğretici birçok etkinlik düzenleyen Nilüfer Belediyesi, bu kez farkındalık oluşturan bir etkinlik düzenledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi ile Burak Berk Kreşi’ndeki miniklerle 22 Mart Dünya Su Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli biyolog Melahat Kaynak ve laborant Yusuf Erbil, miniklere suyun döngüsünü anlatan ’Küçük Yağmur Damlası’ isimli kitabı okudu. Kitabı büyük bir ilgiyle dinleyen minikler, su ve su tasarrufunun önemi hakkında da önemli bilgiler edindi. Çocuklara, etkinliğin sonunda suyun, buza ve buhara nasıl dönüştüğünü, yaşam için önemini anlatan ve su hakkında ilginç bilgilerin yer aldığı ’Küçük Kaşif-Su’ isimli resimli kitap armağan edildi.