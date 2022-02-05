Misi’de “Sanat Kahvesi” kapılarını açtı

Nilüfer Belediyesi’nin, çocukların talebi üzerine Gümüştepe Mahallesi’ne (Misi) kazandırdığı “Sanat Kahvesi” düzenlenen ilk etkinlikle kapılarını açtı. Sanat Kahvesi’nin ilk etkinliği olan baskı resim atölyesine katılan Misili çocuklar, doğal ve yapay dokularla rengârenk çalışmalar yaptı.

Nilüfer Belediyesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu kültür sanat alanlarıyla da ön plana çıkan Gümüştepe Mahallesi’ne (Misi), çocukların isteği üzerine bir de “Sanat Kahvesi” kazandırdı.

Misi meydanında yer alan ve eskiden kahvehane olarak kullanılan yapının içini modern dokunuşlarla yenileyen Nilüfer Belediyesi, bu mekanı “Sanat Kahvesi” olarak çocukların ve gençlerin kullanımına sundu.

Müzikten görsel sanatlara, seramikten tasarım atölyelerine, dramadan okuma programlarına kadar sanatın farklı dallarında birçok atölyeye ev sahipliği yapacak olan Nilüfer Belediyesi Sanat Kahvesi, düzenlenen ilk etkinlikle kapılarını açtı.

Sanat Kahvesi’nin ilk konukları, Misili çocuklar oldu. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği baskı resim atölyesine katılan çocuklar, renkli bir gün geçirdi. Atölyenin ilk gününde çocuklar, önce eski bir gelenek olan baskı sanatı hakkında temel bilgiler edindi, ardından uygulama yaptı. Çocuklar, çevreden topladıkları doğal dokuların yanı sıra evlerinden getirdikleri ve kendi oluşturdukları yapay dokuları rengârenk boyayarak, kağıtlara bastı. Yıl boyunca devam edecek olan baskı resim atölyesinde çocuklar, yeteneklerini geliştirerek ileri düzeyde çalışmalar yapma fırsatı bulacak.

“Sanat Kahvesi”ni, Misi’de yaşayan çocukların talebi doğrultusunda hizmete açtıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, burada özellikle çocukları, gençleri ve kültür sanata erişimi kısıtlı grupları, sanatın farklı disiplinlerinden renkli, eğlenceli ve eğitici atölyelerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Erdem, “Daha önce Misi’de gerçekleştirdiğimiz Köyünün Geleceği ‘Misi’n? etkinliğinin sonunda çocuklar, bu alanın kendilerine tahsis edilmesini talep etmişlerdi. Biz de, bu alanı yeniden düzenleyerek, çocukların hizmetine sunduk. Çocuklar, yıl boyunca sürecek atölyelerle burada sanatla iç içe olacaklar. Kendilerini geliştirerek, eserler ortaya çıkaracaklar. Sanat Kahvesi, çocukların ve gençlerin yeni sanat merkezi olacak” diye konuştu.