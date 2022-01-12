Mobil uygulamayı Bursalılar şekillendirecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pek çok hizmeti dijital platform üzerinden sunduğu Bursa Cepte mobil uygulamasını, kullanıcı görüşleri doğrultusunda güncelliyor. Hazırlanan ankete katılan Bursalılar, uygulamaya dair görüş, öneri ve isteklerini iletebilecek.

Vatandaşlara etkin, kesintisiz ve hızlı hizmet üretme noktasında teknolojinin tüm imkanlarını kullanan Büyükşehir Belediyesi, online hizmet çıtasını daha da yükselmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirilen ve belediyenin pek çok online hizmetini tek çatı altında buluşturan Bursa Cepte uygulaması, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden güncelleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü bünyesindeki yazılımcılar tarafından tamamen iç kaynaklarla yapılan güncellemede, kullanıcı görüş ve önerileri ön planda tutuluyor. Bursalıların nasıl bir mobil uygulama görmek istediklerinin belirlenmesi amacıyla anket çalışması hazırlandı. https://www.bursa.bel.tr/qr/?id=100 adresinden ankete katılacak kullanıcılara, yeni mobil uygulamada mutlaka olması gerektiğini düşündükleri konular, yeni uygulamadan beklentileri ve uygulamadan geri bildirim almayı isteyip istemedikleri gibi sorular yöneltiliyor.

Bursalıların görüşleri ile şekillenecek yeni Bursa Cepte uygulaması ile kullanıcıların online hizmetlerden daha verimli şekilde yararlanabilmesi hedefleniyor.