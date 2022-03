Mudanya Belediyesi, emekçi kadınları 3 gün anacak

Mudanya Belediyesi ile Mudanya Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri başladı.

Pek çok akademisyen, gazeteci, yazar ve aktivisti söyleşi, tiyatro, belgesel, konser ve sergi ile 3 gün sürecek olan “Dünyayı Kadınlar Değiştirir” etkinliğinde bir araya gelecek. Etkinlik, Dereköylü kadınların ve Mudanya Belediyesi Hobi Sanat Atölyesi kursiyerlerinin el sanatları sergisinin açılışıyla başladı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde devam eden programda Prof. Dr. Sevinç Serpil Aytaç, kadının toplumdaki yerinin korunması için 8 Mart’ın onurlu anısının yaşatılması gerektiğine vurguladı. Aytaç, “Türkiye’de okuduğumuz her haber, gazetelerde gördüğümüz her fotoğraf içimizi acıtıyor. Kadınlar hemen hemen her gün aklın ve vicdanın kabullenemeyeceği şekilde katlediliyor. Her 4 kadından biri şiddete uğruyor. Son 7 yılda kadınlara uygulanan şiddet 14 kat artmış durumda. İmzaladığımız ancak çiğnediğimiz sözleşmeler, bunun yanı sıra çıkardığımız fakat uygulayamadığımız yasalar sorunu çözmüyor. Herhangi bir inanç sistemi, siyasi anlayış gelenek, töre bu cinayetlerin sebebi olamaz. Kadın haklarının insan haklarından ayrı değerlendirilmesi düşünülemez. İnsan haklarının temel ilkesi olan eşitlik, fırsat eşitliğiyle desteklenmedikçe kadın ve erkek arasında fiili eşitliğin fiili olarak sağlanması mümkün değildir. Eksik olan, birlikte yaşama kültürümüz. Talebimiz kendimizi, sokakta, evde, iş yerinde güvende hissedeceğimiz bir ortam” diye konuştu.

Prof. Dr. Sevinç Serpil Aytaç’a teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, adil, eşit, cinsiyetsiz kentler oluşturmak, kadınların güvende hissedeceği toplumsal alanları tasarlamak, kadının kent ekonomisinde ve sosyal hayatta varlığını artıracak projeler oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Doç. Dr. Melis Oğuz ve Doç. Dr. Selda Tuncer, ’Kent, Mekan ve Toplumsal Cinsiyet’, Dr. Seran Demiral ve Dr. Öznur Karakaş da ’Bilim, Teknoloji ve Toplumsal Cinsiyet’ oturumunda konuştu. İlk gün etkinlikleri Yudum, Damla ve Tamara Şahin tarafından kurulan Samida konseriyle son buldu. Samida, şarkılarını Mütareke Meydanı’nı dolduran Mudanyalılarla birlikte söyledi.