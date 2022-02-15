Mustafakemalpaşa Belediyesinden ’Atık Jilet Projesi’

Çevreci kimliği, yürüttüğü sıfır atık projeleri ve çalışmalarıyla örnek olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, “Atık Jilet Toplama Projesi” ile hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hassasiyetle yürütülen "Sıfır Atık" projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alan Mustafakemalpaşa Belediyesi, Ender Paket Geri Dönüşüm ve Mustafakemalpaşa Berberler Odası İşbirliği ile Atık Jilet Toplama Projesini hayata geçirdi. Berber ve güzellik merkezlerinin her gün kullanıp çöpe attıkları jiletler hayvanlar ve temizlik görevlileri için büyük tehlike oluştururken bu tehlikenin önüne geçebilmek için ilçe genelinde seferberlik başlatıldı. Sıfır atık projesi kapsamında hem ekonomi hem çevre için geri toplanan jiletler lisanslı geri dönüşüm tesislerinde geri kazandırılarak ikincil hammadde olarak kullanılacak.

Proje kapsamında anlaşmalı olunan 100 adet atık toplama kutusu üzerine baskı çalışması uygulanacak. Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Berberler Odası işbirliği ile ilçede faaliyet gösteren 76 berber ve 24 güzellik merkezi olmak üzere toplamda 100 işyerine atık jilet toplama kutusu dağıtıldı.

Toplama kutusu dağıtılan işyerlerine sıfır atık projesi ve geri kazanımın önemi anlatılarak ‘BU İŞYERİNDE MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN SIFIR ATIK PROJESİ UYGULANMAKTADIR’ etiketi yapıştırıldı ve farkındalık sağladıkları tescillendi.