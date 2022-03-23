Mustafakemalpaşa’da 250 fidan toprakla buluşturulacak

Yüzde 52’si ormanlarla kaplı Mustafakemalpaşa’nın habitatına 79 yıldan beri zenginlik katan Orman İşletme Müdürlüğü, 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

Her yıl gerçekleştirdiği orman ağaçlandırma ve bakım çalışmalarıyla bölgeye nefes katan Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Vekili Abdullah Bahçeci öncülüğünde Orman Haftası dolayısıyla protokol ziyaretlerinde bulundu.

İşletme Müdürlüğü tarafından bu yıl içinde 250 bin fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

Mustafakemalpaşa’da 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla OİM Müdür Vekili Abdullah Bahçeci, İşletme Müdür Yardımcısı Engin Çakşır ve İşletme Şefi Mehtap Şeyda Uzun, Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner’i ziyaretetti.

Ziyarette, Mustafakemalpaşa’da ormancılık faaliyetleri masaya yatırılırken, OİM yetkilileri tarafından protokole fidan ve tohum hediye edildi.

11 çeşit fidan hem dağıtılacak hem dikilecek

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü, her yıl Orman Haftası’nda gerçekleştirdiği fidan dağıtım etkinliğini bu yıl da sürdürecek.

Ormancılık Haftası fidan dikim törenin hava muhalefeti nedeniyle 28 Mart olarak planlandığı, ayrıca bir hafta boyunca Orman İşletme Müdürlüğü’nde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapılacağı bildirildi.

2022 yılı sonuna kadar Mustafakemalpaşa’da 250 bin fidanın dikiminin yapılacağı açıklanırken; başta defne olmak üzere lavanta, biberiye, erguvan, mazı, narçiçeği, kurt bağı, acemborusu, ceviz, dut ve kızılcam fidanları dağıtılarak, ilgili sahalarda toprakla buluşturulacak.