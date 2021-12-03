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Mustafakemalpaşa’da su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak, Yalıntaş Mahallesi, Yalıntaş Yolu Caddesi ve civarında 3 Aralık 2021-3 Ocak 2022 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Mustafakemalpaşa’da su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak, Yalıntaş Mahallesi, Yalıntaş Yolu Caddesi ve civarında 3 Aralık 2021-3 Ocak 2022 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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