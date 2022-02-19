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Mustafakemalpaşa’da zabıtadan KDV denetimi

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Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimine çıktı.

Mustafakemalpaşa’da zabıtadan KDV denetimi
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Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde KDV denetimine çıktı.

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Makarna, yağ, tuz, sıvı yağ, un, nohut pirinç, mısır gibi birçok üründe yüzde 7’lik bir indirim sağlanmasının ardından, KDV yüzdelerini kontrol etmek için sahaya inen Zabıta ekipleri kontrol edilmeyen raf bırakmadı. Kasa fiyatları ile reyon etiketleri arasındaki fiyatları tek tek inceleyen ekipler KDV indiriminin tüm marketlerde sorunsuz bir şekilde güncellendiğini kayıt altına aldı.

Mustafakemalpaşa Zabıta ekipleri zincir market ve bakkallarda reyon etiket kontrolü yaparken, son kullanma tarihi kontrolü yapmayı unutmadı. Denetimlerin sık sık yapılmasının önemini üzerinde duran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ’’Vatandaşımızın gönlü rahat olsun, denetimsiz hiçbir raf ve market bırakmayacağız. Ekiplerimiz sizler için tam gaz çalışmaya devam edecek’’ dedi.

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