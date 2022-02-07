Mustafakemalpaşa’nın 131 mahallesi sosyal medyada

Bursa’nın büyüklük ve mahalle sayısı olarak en büyük ilçelerinden olan Mustafakemalpaşa’nın yaşayan tarihi ve kültürel değerleri geleceğe taşınıyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dünyanın önemli destinasyon noktalarından biri olacaklarına inandıklarını söyledi.

“Yaşa Mustafakemalpaşa” adıyla sosyal medya hesapları ile Türkçe ve yabancı dilde paylaşımlara başlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, 131 mahallesini kırsaldan başlayarak “Karye Öyküleri” adında yayınlıyor. Projeye isim veren ’’Karye’’ kelimesi köy, kasabadan küçük olan yerleşim yeri anlamına geliyor. Mustafakemalpaşa’nın tarih boyunca bölgenin en önemli ticaret ve sosyal merkezi konumunda bulunduğuna dikkat çeken Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Her köyümüzde başka bir güzellik, zenginlik, büyüleyici doğamız, verimli topraklarımız, vatansever ve üretken insanlarımızla Mustafakemalpaşa’mız bAŞKa” dedi.

Başkan Mehmet Kanar, başta Suuçtu olmak üzere sadece sayısız şelaleleri ile eşsiz bir güzelliğe sahip olduklarına dikkat çekerek “Kültürel mirasımızı koruyup yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çok yönlü çalışmalara başladık. Çünkü bereketli topraklarımızda yetişen onlarca lezzetli ürünler, yemeklerimiz, tatlımız, yamaç paraşütü, motokros, offroad, bisiklet, trekking, kamp gibi doğal alanlarımız. Suuçtu gibi daha keşfedilmeyen onlarca şelalemiz, film platolarını aratmayan köylerimiz ve daha birçok güzelliğimizi, özelliğimizle dünyanın önemli destinasyon noktalarından biri olacağımıza inanıyorum. Tüm çalışmalarımız bu yönde ve kısa sürede meyvelerini toplamaya başlayacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün muhtarlar rehberliğinde mahallenin yaşlıları, gençleri, kadınları ve çocukları ile gerçekleştirdikleri özel çekimler şimdiden on binlerce kişinin ilgisini topladı.