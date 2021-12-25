“Nadir İşler” söyleşisinde fantastik edebiyat konuşuldu

Tarihçi, korku ve fantastik hikaye yazarı Mehmet Berk Yaltırık, Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği “Nadir İşler” söyleşisine konuk oldu. Yaltırık, Anadolu’dan Balkan coğrafyasına uzanan geniş bir alanda görülen doğaüstü varlık anlatılarının halk kültürü açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Türk edebiyatında kendisine oldukça az yer bulan korku ve fantastik öyküler alanında eserler veren tarihçi Mehmet Berk Yaltırık, Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği “Nadir işler” söyleşisinde okurlarla buluştu. Araştırma yazıları ve kaleme aldığı hikayeleri ile özellikle son dönemde okur kitlesini artıran Mehmet Berk Yaltırık, çevrimiçi düzenlenen söyleşide Dilan Deniz ve izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Korku hikayelerine ilgisinin ilk olarak anneannesinden dinlediği hikayeler ve paranormal olayları konu alan televizyon programlarını izleyerek başladığını söyleyen Yaltırık, hikaye ve romanlarında geçen karakterlerin kökeninin Anadolu ve Balkan coğrafyasına dayandığını ifade etti.

“Bu alana olan ilgim, araştırmalarım sırasında karşılaştığım Evliya Çelebi’nin vampir anlatıları, doğaüstü varlık anlatılarını içeren memorat ve Osmanlı belgeleri ile gelişti” diyen Yaltırık, İç Anadolu’dan Karadeniz’e ve Balkanlar’a uzanan geniş bir coğrafyanın, bu alanda çalışacak halk kültürü araştırmacıları için de oldukça zengin bir içerik sunduğunu ifade etti.

Yaltırık, Evrensel bir mit haline gelen vampir anlatılarının Anadolu’da ”obur”, “obir “ gibi isimlerle karşılık bulduğuna dikkat çekti. “Bocuk karısı”, “hortlak”, ”cadı”, “gulyabani” gibi karakterlerin eserlerini beslediğini ifade eden Yaltırık, “Anadolu ve Balkan coğrafyasında bir tarihçi olarak yaptığım araştırmaların, beni edebiyat alanında meraklı bir okuyucu kitlesi ile buluşturması mutluluk verici” dedi.