banner4556

Nevruz ateşi Fetih Müzesi’nde yanacak

banner4664

Kültür sanat programlarını aralıksız olarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, Nevruz kutlamaları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Nevruz ateşi Fetih Müzesi’nde yanacak
banner4583
banner4336

Kültür sanat programlarını aralıksız olarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, Nevruz kutlamaları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Osmangazi Belediyesi, baharın müjdecisi olan Nevruz ateşini, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yakacak. 27 Mart Pazar günü gerçekleşecek program kapsamında ilk olarak Prof. Dr. Dinçer Koç ve Dr. Kürşat Yıldırım, “Ergenekon’dan Gelen Bayram Nevruz” konulu söyleşi yapacak. Bunun yanı sıra müzenin otopark alanında kurulacak Nevruz Obası’nda, Türk Dünyası Toplulukları Dans Gösterileri, Geleneksel Oyunlar, El Sanatları Sergileri, Yöresel Lezzetler ile Demir Dövme etkinliği olacak.

Büyük coşkunun yaşanacağı program sonunda ise Ulukök Müzik Grubu, ‘Türk Dünyası Birlik Konseri’ düzenleyerek, vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Altıeylül’de adres (MAKS) projesi tamamlandı
Altıeylül’de adres (MAKS) projesi tamamlandı
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666