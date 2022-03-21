“Nida Ateş’le Buluşmalar”da Aşık Veysel gecesi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nida Ateş’le Buluşmalar” konserinde büyük halk ozanı Aşık Veysel, ölümünün 49. yılında eserleriyle anıldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Ayfer Vardar’ın konuk olduğu program, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nida Ateş’le Buluşmalar”, uzun bir aranın ardından yeniden türkü sevenlerle buluştu. Kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta müzisyen Nida Ateş’in konuk sanatçılarla birlikte yürüttüğü konserler dizisine bu kez, Türk Halk Müziği sanatçısı Ayfer Vardar konuk oldu.

Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in, ölümünün 49. yılında eserleriyle anıldığı konsere katılım yoğundu. Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu’ndaki konsere türkü tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Aşık Veysel’in eserlerinin seslendirildiği gece, izleyenlere duygu dolu bir gece yaşattı.

Nida Ateş ve Ayfer Vardar, Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Benim Sadık Yarim Sarı Topraktır” parçalarını, salonu tıklım tıklım dolduran türkü tutkunlarıyla birlikte seslendirdi. Nida Ateş, Aşık Veysel’in dilden dile aktarılan eğlenceli anılarını da paylaştı. Ayfer Vardar da Nida Ateş’e sürpriz yaparak, söz ve müziği Aşık İbreti’ye, bestesi Nida Ateş’e ait olan “Efendim” eserini de seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Nida Ateş ve Ayfer Vardar, performansıyla büyük alkış aldı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nida Ateş ve Ayfer Vardar’a çiçek vererek performansından dolayı kutladı.