Nilüfer Belediyespor’da erken transfer

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Durmuş Mutlu, Atila Zaman ve Hüseyin Bereket’in sözleşmelerini uzattı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden harekete geçti. Mavi yeşil beyazlı ekip, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan üç başarılı oyuncusuyla masaya oturdu. Nilüfer Belediyespor altyapısından yetişen, çeşitli takımlarda oynadıktan sonra tekrar yuvaya dönen Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı kaptanı kanat oyuncusu Durmuş Mutlu, son 3 sezondur Nilüfer Belediyespor formasını terleten pivot Atila Zaman ve kaleci Hüseyin Bereket, kendilerini gelecek sezon da mavi yeşil beyazlı kulübe bağlayan imzayı attı. Üçevler Spor Tesisleri’nde Nilüfer Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür ile görüşen başarılı sporcular, sözleşmeleri imzaladı.

İç transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıklayan Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür, “Karakterine, mücadelesine ve sportmenliğine inandığımız oyuncularımızla önümüzdeki sezon tekrar devam edeceğiz. Transferi erkenden bitirip, gelecek sezon ligin üst sıralarını hedefleyen bir ekip oluşturacağız” dedi.