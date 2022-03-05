Nilüfer Sanat Çalıştayı’nın eserleri bu sergide

Nilüfer Belediyesi’nin odak noktasını ‘Ekoloji’ olarak belirlediği 4. Nilüfer Sanat Çalıştayı’nda ortaya çıkan eserler, açılan sergiyle izlenime sunuldu.‘Gıda Yılı’na ait etkinliklerin bir tamamlayıcısı olarak kurgulanan sergi 10 Nisan’a kadar açık kalacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından alternatif düşünce ve sanat üretimini desteklemek amacıyla 2021 yılında dördüncüsünü düzenlediği Nilüfer Sanat Çalıştayı, Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde gerçekleşti. Çevre dostu olan ve son iki yılı tarım ile gıdaya adayan Nilüfer Belediyesi, Çalıştay’ın odak noktasını ‘Ekoloji’ olarak belirleyerek, bu Çalıştay’ı, ‘Gıda Yılı’na ait etkinliklerin bir tamamlayıcısı olarak kurguladı. Görsel sanatlar alanında kendine farklı bir yer edinmiş sanatçılar, Kerem Ozan Bayraktar, Elmas Deniz, Ilgın Seymen, Burak Kabadayı ve Sinem Dişli, 5-12 Temmuz tarihleri arasında organize edilen Çalıştay’da yer alarak Misi’deki Nilüfer Belediyesi Sanatevi’nde çalışmalar yaptı.

Bilimsel araştırma metotlarını sanatsal üretimlerinin bir parçası haline getiiren sanatçıların, çalıştay sürecinde ürettikleri eserler “Yabancı Bir Göz” sergisiyle izlenime sunuldu. Burak Kabadayı, Elmas Deniz, Kerem Ozan Bayraktar, Sinem Dişli ve Ilgın Seymen bir ziyaretçinin, “Yabancının gözüyle Nilüfer”, adı altında bir araya gelen güçleri mercek altına aldı. Nilüfer’de yaşamın değişik yönlerini görünür kılan ve Nazım Hikmet Kültürevi’nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışı düzenlenen etkinlikle gerçekleşti. Açılışa Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, çalıştaya katkı koyan sanatçıları performanslarından dolayı kutladı. Sanat Çalıştayı’nı her yıl bir temaya adadıklarını ifade eden Yıldız, ortaya çok anlamlı ve güzel eserler çıktığını vurguladı.

Sanatçıların çalıştay kapsamında ortaya çıkardığı eserlerin yer aldığı sergi, 10 Nisan’a kadar açık kalacak.