Nilüfer’de Berat Kandili bereketi

Nilüfer Belediyesi, Berat Kandilinde camiler ve pazaryerlerinde vatandaşların kandilini kutlayarak birçok noktada kandil simidi dağıttı.

Kandillerde, yiyecek dağıtarak paylaşmanın güzelliğini yaşatan Nilüfer Belediyesi, Berat Kandilinde de bu geleneğini bozmadı. Ramazan ayına sayılı günler kala Berat Kandilinde camileri dolduran Nilüferliler, çıkışta Nilüfer Belediyesi’nin kandil simidi ikramı ile karşılaştı. Nilüfer’deki FSM, Edebali, Yolçatı, Çalı ve Işıktepe camilerinin yanısıra, Fethiye, Kültür, Ahmet Yesevi ile Barış mahallerindeki pazar alanlarında da vatandaşlara meclis üyeleri tarafından kandil simidi ikram edildi.

Nilüferliler, ikram sonrası memnuniyetini ifade ederek, Başkan Turgay Erdem ve emeği geçenlere teşekkür etti. Nilüfer Belediyesi ayrıca Berat Kandili nedeniyle gündüz Halk Evi ve Alaaddinbey Hizmet Binası önünde personele de kandil simdi dağıttı.