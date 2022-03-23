Nilüfer’de çocuklarla online kitap söyleşileri

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Çocuklarla Kitap Söyleşileri’ne konuk olan Hanzade Servi, "Karamel Kokulu Öykü Okulu" kitabını anlattı. Kitaplarında zıt duygulara yer vermeyi sevdiğini söyleyen Servi, “Okuduğum kitabın bana bütün duyguları yaşatmasını istiyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün her ay düzenlediği Çocuklara Kitap Söyleşileri, değerli yazarları çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Söyleşilere bu defa yazar Hanzade Servi konuk oldu. İki bölüm halinde çevrimiçi olarak düzenlenen söyleşiye Hatice Gani Erverdi Ortaokulu ve Koç Ortaokulu öğrencileri katıldı. Toplamda 120 öğrencinin katıldığı söyleşi, yazarın "Karamel Kokulu Öykü Okulu" kitabı üzerinden gerçekleşti. Kendisini gülmece yazarı olarak tanımlayan Hanzade Servi, “Güldürmeden duramıyorum” dedi.

Bir söyleşide kendisine “En hüzünlü kitabınız hangisi?” sorusunun sorulduğunu söyleyen Servi şöyle devam etti: “Ben en hüzünlü kitabımı düşünürken şunu fark ettim ki, en komik kitaplarım aynı zamanda en hüzünlü kitaplarım. Benim için mizahın anlamı biraz da bu. Mizahı sadece gülmek ve güldürmek olarak görmüyorum. Mizahın içinde hüzün de var, hissettiğimiz her şey var. Kendimi üzgün hisettiğimde beni güldürecek bir kitap okurum hüznümü o şekilde yenerim”

Mizahı en iyi anlatan kitaplardan birinin "Karamel Kokulu Öykü Okulu" kitabı olduğunu söyleyen Hanzade Servi, söyleşide çocukların sorularını da yanıtladı.