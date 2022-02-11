Nilüfer’de kütüphanelerden 1 yılda 56 bini aşkın kitap ödünç alındı

Nilüfer kütüphaneleri, son dönemde tekrar okurların yoğun ilgisi altında. Pandemi nedeniyle ödünç kitap almaya ara veren okurlar, yeni dönemde tekrar sistemden yararlanmaya başladı. 2021 yılında toplam 56 bin 570 kitap Nilüfer kütüphanelerinden ödünç alındı.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler, okurlara, hem binlerce kitaba ücretsiz ulaşma imkanı sunuyor hem de çeşitli etkinliklerde okurları değerli isimlerle buluşturuyor.

Akkılıç Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane ile hizmet veren Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, 2021 yılında da binlerce okuru ağırladı.

Pandeminin etkisi nedeniyle Nilüfer kütüphanelerinden sınırlı miktarda yararlanan okurlar, 2021 yılından itibaren kütüphanelerden daha fazla yararlanmaya başladı. 2020 yılında kütüphanelerden 40 bin 793 kitap ödünç alınırken, 2021 yılında toplam 56 bin 570 kitap ödünç alındı.

Pandeminin daha çok etkili olduğu 2021 yılının Ocak ayında 3 bin 755 kitabı ödünç alan kitap meraklıları, 2022 yılının Ocak ayında 7 bin 314 kitabı ödünç alındı.

Her türlü kitaba ulaşma imkanı bulan okurların, Nilüfer kütüphanelerine üyeliklerinde de artış oldu. 2020 yılında üye sayısı 48 bin 100 olan Nilüfer kütüphanelerine 2021 yılında 3 bin kişiden fazla kişi üye oldu. Nilüfer Kütüphaneleri’nin 2021 yılsonu itibariyle üye sayısı 51 bin 278 kişi oldu.

Her geçen gün materyal sayısı da artan Nilüfer Kütüphaneleri bünyesindeki kitap sayısı da 2021 yılında 119 bin 304’e ulaştı.