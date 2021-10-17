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Nilüfer’de Mevlit Kandili’nde vatandaşlara lokma ikramı

Nilüfer Belediyesi, Hz. Muhammed’in doğduğu günü müjdeleyen Mevlit Kandili’nde semt pazarlarında Nilüferlilere lokma ikramında bulundu.

Nilüfer’de Mevlit Kandili’nde vatandaşlara lokma ikramı
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Nilüfer Belediyesi, Hz. Muhammed’in doğduğu günü müjdeleyen Mevlit Kandili’nde semt pazarlarında Nilüferlilere lokma ikramında bulundu.

Hz. Muhammed’in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlit Kandili’nde, Nilüfer’de birlik ve beraberliğin güzel örnekleri yaşandı. Nilüfer Belediyesi, halkın yoğun olduğu semt pazarlarında Mevlit Kandili nedeniyle lokma dağıttı. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Ataevler, Konak, Balkan ve Karaman mahallelerindeki pazar yerlerinin girişlerine lokma standı kurdu. Ekipler, pazar alışverişi yapan Nilüferliler’e lokma ikramında bulunarak herkesin kandilini kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de paylaştığı mesajda, “Mevlit Kandili’nin ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve hoşgörü getirmesini diliyorum” ifadelerini kullanarak, bütün İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutladı.

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