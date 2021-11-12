Nilüferli öğrenciler müzikten dramaya Gülten Akın şiirlerini öğrendiler

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Müzikten Dramaya Gülten Akın Şiirleri” atölyesine katılan öğrenciler, Gülten Akın’ın hayatını öğrenerek, şiirleri üzerinden drama ve müzik yaptı.

Yılın Yazarı Gülten Akın etkinlikleri kapsamında Misi Edebiyat Müzesi’nde, Gülten Akın’ın şiirlerinin ve ona ait kişisel eşyaların yer aldığı “Vaktidir İnce Şeyleri Düşünmenin” isimli sergiyi izlenime açan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, usta şairi daha yakından tanıtmak amacıyla atölye de düzenliyor.

“Müzikten Dramaya Gülten Akın Şiirleri” atölyesinin ilk konukları, Doğa Koleji öğrencileri oldu. Misi’deki Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen atölyeye katılan öğrenciler, Sevil Şahin Hakverdi eğitmenliğinde Gülten Akın’ın mücadele içinde geçen yaşamını ve şiirlerini, müzik ve drama yaparak öğrendi.

Gülten Akın’ın yaşam öyküsünü dinleyen öğrenciler, ardından kendilerine verilen nesnelerle birlikte kısa bir senaryo hazırladı. Katılımcılar, grup çalışmasıyla usta şairin yaşamından kesitler üzerine yazdıkları senaryoları sahnelediler.

Öğrenciler daha sonra, Gülten Akın’ın “Büyü” şiirini ele alarak, çeşitli enstrümanlarla ritim yaptılar. “Müzikten Dramaya Gülten Akın Şiirleri” atölyesi, talep eden okullarla gerçekleştirilmeye devam edecek.