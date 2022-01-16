Nâzım Hikmet 120. yaş gününde anıldı

Türk şiirinin ulu çınarı, dünya şairi Nâzım Hikmet Ran, doğumunun 120. yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen sergi ve müzikli dinletide anıldı.

Türk şiirini dünyaya tanıtan, şiirleri elliden fazla dile çevrilen, sevdayı, özlemi, özgürlüğü ve memleket sevgisini şiirleriyle buluşturan, Nâzım Hikmet Ran, 120. doğum gününde Nilüfer’de, “Bir düş olurdu” isimli sergi ve “Hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak” isimli müzik dinletisi ile anıldı. İlginin yoğun olduğu iki etkinliğin de adresi Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi oldu.

Farklı şairler tarafından Nâzım Hikmet adına yazılan 14 şiirin yer aldığı “Bir düş olurdu” isimli sergide, Abidin Dino’nun Nâzım’ı betimlediği bir eseri de bütünleyici bir kompozisyon olarak yerini aldı. Nejat Biçen’in tasarımını yaptığı serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

“Hiç Ölünmeyecek Gibi Yaşanacak...” isimli müzikli dinletide de, dünya şairi Nâzım Hikmet’in çeşitli dönemlerde yazdığı otuz beş şiiri, sanatseverlerle buluştu. Hakan Gerçek, “Açların Gözbebekeri”, “Bahri Hazer”, “Güneşi İçenlerin Türküsü”, “Salkımsöğüt”, “Ceviz Ağacı”, “Karıma Mektup”, “Saat 21-22 Şiirleri’nden”, “Tahir’le Zühre Meselesi”, “Sıcaklarda”, “Yaz Yağmuru”, “Yaşamaya Dair”, “Masalların Masalı” gibi şiirleri seslendirirken, sahnede kendisine vokal ve gitarda Vedat Sakman ile Seda, klasik gitarda Koray Hatipoğlu, Bas gitar ve buzukide de Zafer Aslan eşlik etti.

Şiir ile müziğin iç içe geçtiği ve bir “Dostlar sofrası” anlayışıyla gerçekleşen dinletide, Vedat Sakman, Nâzım Hikmet’in şiirlerini besteleyerek oluşturduğu “Masalların Masalı”, “Türküler”, “Odada İkimiz”, “Yine Sana Dair”, “Denize Dönmek İstiyorum” isimli şarkıları da seslendirdi.

Nâzım Hikmet hayranları ve sanatseverlerin beğenisini kazanan müzikli dinleti sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, metinleri düzenleyen ve sahneye uygulayan Atilla Birkiye ve sahnede gösterdikleri performans sonunda ayakta alkışlanan bütün sanatçıları tebrik etti.