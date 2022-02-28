Öğrenciler Sait Faik’in “Son Kuşlar” kitabına kapak tasarlayacak

Nilüfer Belediyesi’nin her yıl lise öğrencilerine yönelik düzenlediği Kitap Kapağı Tasarım Yarışması başladı. Yarışmaya katılacak öğrenciler, 2022 yılının yazarı ilan edilen Sait Faik’in Son Kuşlar isimli kitabı için kapak tasarlayacak.

Nilüfer Belediyesi’nin 2022 yılının yazarı ilan ettiği Sait Faik Abasıyanık’ın Son Kuşlar isimli kitabı, lise öğrencilerinin yapacağı kapak tasarımına konu olacak. Sait Faik’in dil ve üslûbunu, eserlerini derinlemesine incelemek, bu incelemeyi farklı disiplinlerde gerçekleştirmek, yazarın genç kuşak tarafından daha yaygın biçimde tanınması ve benimsenmesini sağlamak, yaşadığı yıllardan bugüne eserlerinin genç zihinlerde oluşturduğu görsel algıyı belgelemek amacıyla düzenlenen Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’nda süreç başladı.

Bursa’daki bütün lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada öğrenciler, Sait Faik’in “Son Kuşlar” kitabının konusu çerçevesinde kapak tasarlayacak. Kullanılacak tekniğin serbest olacağı yarışmaya katılacak öğrenciler, Katılım ve Eser Teslim Formu’nu Nilüfer Belediyesi web sayfasından indirip doldurarak, Akkılıç Kütüphanesi adresine kargo yoluyla ya da elden teslim edebilecek. Eser teslimi de aynı şekilde elden teslim ya da kargo ile gerçekleştirilebilecek. Bir öğrencinin en fazla üç eserle katılabileceği yarışmada, tasarımların özgün olması dikkate alınacak.

Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na katılacak öğrencilerin eserlerini, en geç 11 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’e kadar Eser Toplama Merkezi’ne teslim etmeleri gerekiyor. Melike Taşçıoğlu, Ayşegül İzer, Utku Lomlu, Sadık Karamustafa ve Birol Bayram’dan oluşan seçici kurulun kararıyla ödüle değer görülen eserler belirlenecek. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere tablet bilgisayar verilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen tasarımın sahibine, Sait Faik Kitapları Seti armağan edilecek. Yarışmaya katılan tasarımlar da düzenlenecek sergide izlenime sunulacak.

Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler Yılın Yazarı Sait Faik etkinlikleri kapsamında 24 Mayıs Salı günü Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sergilenecek.