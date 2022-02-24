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Öğrencilere doğal afetler deneylerle anlatıldı

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Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu’nda öğrencilere, çevre kirliliği ve afetlere karşı farkındalık oluşturmak hedefiyle deneyler yapıldı.

Öğrencilere doğal afetler deneylerle anlatıldı
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Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu’nda öğrencilere, çevre kirliliği ve afetlere karşı farkındalık oluşturmak hedefiyle deneyler yapıldı.

Öğrencilere deneylerle çevre kirliliği ve sonuçlarıyla yangın, sel, toprak kayması, deprem gibi doğal afetler anlatılırken, Antalya, Malatya ve Azerbaycan’ın proje ortağı olduğu ifade edildi. Rehber Öğretmeni Tuğba Bulut, "Afetlerin sebepleri, sonuçları hakkında farkındalık oluştururken öğrencilerin birbiriyle iletişim içinde ve projede aktif olarak yer almalarını da istedik. Ayrıca 21. yüzyıl becerilerinden teknolojik okuryazarlığa da önem verdik" dedi.

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Rehber Öğretmeni Bulut, son olarak okulda toprak ve çim kullanarak toprak kaymasının canlandırıldığını söyledi.

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