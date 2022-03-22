Öğrencilere suyun önemi anlatıldı

İnegöl Belediyesi, Dünya Su Günü kapsamında öğrencilere yönelik suyun önemine vurgu yapılan bilgilendirme semineri düzenledi. Programda öğrencilere musluklarda yüzde 80 su tasarrufu sağlayan perlatör hediye edildi.

Belirli gün ve haftalar kapsamında düzenlediği programlarla farklı konularda bilinç uyandıracak çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Gününde de öğrencilere yönelik bir seminer düzenledi. İnegöl Belediyesi Çevre Mühendisi Çiğdem Çotuk’un anlatımıyla yapılan seminerde, öğrencilere suyun önemi ve su tasarrufu ile gelecekte dünyayı bekleyen su kıtlığı sorunu anlatıldı. Seminerin bir bölümüne Belediye Başkanı Alper Taban da katılarak öğrencilerle buluştu. Burada kısa bir selamlama konuşması da yapan Başkan Alper Taban, “Bugün bir farkındalık çalışması yapmak adına sizleri buraya davet ettik. Malumunuz su kaynakları herkes için önemli. Bizim de bununla alakalı olarak farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz diye arkadaşlarımız çalıştılar. Bizlerin sizlerden beklentileri; hepiniz gelecekte yaşamın içerisinde farklı rollerde yer almaya devam edeceksiniz. Ancak yaşamımızda dikkat etmemiz gereken hususları daha iyi kavrayalım ve büyüklerimizi sizler aracılığıyla farkındalığa eriştirelim istiyoruz” dedi.

Temizlik konusuna da değinen Başkan Taban, “Bugün su kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmayla ilgili bir aradayız ama benim sizlerden bir isteğim daha olacak, temizlik konusunu da lütfen atlamayalım. Çok üzüldüğüm bir şeyi paylaşmak istiyorum; Türkiye’de pek çoğumuz yediğimiz içtiğimiz şeylerin ambalajlarını, elimizdeki çöpleri yerlere atıyoruz. Bu noktada neden böyle yaptığımızı merak ederek araştırdığımızda kimileri ben vergi veriyorum, temizlemek zorundasınız diyor. Bunun doğru bir hareket olmadığını o kişilere hatırlatmaya çalışıyoruz. Evlerinizi, iş yerlerinizi kirletiyor musunuz? Hayır. Pekâlâ sokaklar da bizim ikinci evlerimiz. Evden sonraki yaşam alanlarımız. Buraları da kirletmemeliyiz” ifadelerinde bulundu.

Program sonunda öğrencilere günün anlam ve önemine dikkat çekmek üzere musluklarda yüzde 80’e varan su tasarrufu sağlayan Dleifer Perlatör hediye edildi. İTÜ Çekirdek bünyesinde üretilen ve su tasarrufu ile ilgili ciddi bir katkı sağlayan Delifer Perlatör, musluk başlarına takılan ve suya hava katmak suretiyle ciddi oranda su tasarrufu sağlayan bir aparat. Aynı zamanda Delifer, perlatör alanında Türkiye’de ilk defa tamamı ile yerli üretime yönelmiş ve hammadde olarak da dünyada ilk defa fosil yakıttan elde edilen plastik yerine zeytin çekirdeğinden elde edilen biyoplastik malzeme kullanmıştır. Su israfının önüne geçen ürün, 1 muslukta yılda ortalama 350-400 ton su tasarrufu sağlıyor.