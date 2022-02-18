Online Anne Baba Okulu başlıyor

Online Anne Baba Okulu ile annelerin tatlı heyecan serüveninde onları yalnız bırakmayan Medicana Bursa Hastanesi, dünyanın en güçlü varlığı olan annelerin sağlıklı ve mutlu bir doğum yapmaları için onlara destek verecek.

Medicana Bursa Hastanesi dünyanın en değerli yolculuğu olan gebelik sürecinde anne adaylarının yanında olacak, tüm sorular uzmanlar tarafından cevaplanacak. Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek için anne adaylarına gebelik sürecinde destek olmayı ve kendilerine güven duyarak doğuma girmelerini hedeflediklerini belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr.Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Anne adaylarının tüm sorularına cevap bulabileceği bir okul olacak. 19 Şubat günü saat 14.30’da @seliner_altan instagram hesabında başlayacak eğitim programının ilkinde, ’Gebelikten Anneliğe’ (doğuma hazırlık süreçleri, doğum yöntemleri, gebelikte doğru beslenme, gebelikte yapılması gereken test ve taramalar) gibi merak edilen tüm sorular Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Çelen tarafından cevaplandırılacak. 26 Şubat 14.30’da ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mesut Arslan Anne sütü ve emzirme konusunda bilgilerini anne adaylarıyla paylaşacak. Yenidoğan hastalıkları ve sünneti, Yenidoğan bebeklerde Göz Muayenesi, ROOP Muayenesi konularında ise 12 Mart 14.30’da Op. Dr. Perihan Topçu ve Op. Dr. Serdar Aktaş merak edilen tüm sorulara cevap verecek. 19 Mart 14.30’da Hamilelik ve Sonrası anne ve Bebek Psikolojisi hakkında bilgilendirmeyi Psikolog Gamze Yüksel yapacak. 9 Nisan 14.30’da Hamilelik ve Sonrası Beslenme hakkında bilgileri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuğba Küçük aktaracak. 16 Nisan 14.30’da Deniz Karadeniz Öpünce geçmeyen uflar hakkında ilkyardım bilgilerini paylaşacak. Online Anne Baba Okuluna katılan her anne adayına 6 program program sonunda katılım sertifikası verilecek. Online Anne Baba Okuluna katılan anne adaylarına ayrıca sürpriz hediyeler takdim edilecek" dedi.