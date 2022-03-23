Orhaneli’de vatandaşlara 7 bin 600 adet fidan ücretsiz dağıtıldı

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21 Mart Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara 7 bin 600 adet fidanı ücretsiz dağıttı.

Orhaneli Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılan programla Orhaneli Hükümet binası önünde vatandaşlara fidan dağıtıldı. Fidan dağıtım programına Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orman İşletme Müdürü Bora Turan, diğer protokol ve fidan almaya gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Orhaneli Orman İşletme Müdürü Bora Turan, “Orman haftası nedeniyle yeşilimize daha da yeşil katmak için vatandaşlarımıza dikmeleri için ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bizler orman teşkilatı olarak adeta vatan savunması anlayışıyla ormanlarımızı koruyup kollarken, vatandaşlarımızın da bu anlayışla bilinçlenmek, gelecek nesillere örnek olmak ve taşımak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Fidan dağıtımında 6 bin adet ceviz, 400 mazı, 400 selvi, 200 dut, 200 ardıç, 200 lavantin, 200 kurt bağı fidanları dağıtıldı.