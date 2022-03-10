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Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü

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İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, Alanya’da yapılan 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 13 madalyayla döndü.

Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü
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İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, Alanya’da yapılan 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 13 madalyayla döndü.

Katıldığı her şampiyonada adından söz ettiren ve derecelere ambargo koyan İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, 5-6 Mart 2022 tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirilen 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasında da başarılarıyla göz doldurdu. Başarılı sporcular; 5 birincilik madalyası, 6 ikincilik madalyası ve 2 üçüncülük madalyası olmak üzere toplamda 13 madalya ile İnegöl’e döndü.

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