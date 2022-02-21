Osmangazi’de asfalt mesaisi devam ediyor

Osmangazi Belediyesi, ulaşım altyapısına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akpınar Mahallesi’nde dolgu ve tesviye çalışmaları tamamlanan sokakları sıcak asfalt ile kapladı.

İlçede ulaşım yatırımlarını ara vermeyen Osmangazi Belediyesi, bir yandan yeni yollar açarken, mevcut yolların iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kış ayları olmasına rağmen hava koşullarının da uygun olmasını fırsata çevirerek asfalt çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 136 mahallenin tamamında gerek yaya, gerekse araç trafiği açısından rahat ve konforlu ulaşımı sağlamak için mesai harcıyor. Ekipler, son olarak Akpınar Mahallesi Akpınar Mahallesi 356. sokak, 10. Çalışkan sokak, 8. Yıldırım sokak ve 17. Aydın sokakta altyapı, dolgu ve tesviye çalışmaları tamamlanan sokakları sıcak asfaltla kapladı.

Asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizdeki yaya ve araç trafiğini rahatlatmak, vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir ulaşıma erişmesi için bir yandan yeni yollar açıyor, diğer yandan mevcut yollarda iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, Akpınar Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda dolgu ve tesviye çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yaklaşık 500 metrelik yolu sıcak asfalt ile kapladı. Ekiplerimiz, sıcak asfalt dışında, kış mevsiminde olmamıza rağmen hava şartlarının müsaade ettiği her gün, bozulan yollarda iyileştirme çalışmalarına da devam ediyor” dedi.