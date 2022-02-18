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Osmangazi’de ‘Avrasya’dan Esintiler’ Konseri

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Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ’Avrasya’dan Esintiler’ konseri ile Bursalı sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Osmangazi’de ‘Avrasya’dan Esintiler’ Konseri
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Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ’Avrasya’dan Esintiler’ konseri ile Bursalı sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

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Kültür sanat etkinlikleri kapsamında farklı programlara ev sahipliği yapan Osmangazi Belediyesi, tarihi dokusu ile dikkat çeken Ördekli Kültür Merkezi’nde kulakların pasını silecek bir konsere imza attı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser renkli görüntülere sahne olurken, Çağdaş Özkan akordeonda, Mesut Caşka keman ve udda, Ozan Sari kemanda, Savaş Özkök ise kanunda dinleyicilere eşsiz müzik ziyafeti sundu.

’Artık Dörtlü’ ismi ile sahne alan müzisyenler, ’Ederlezi, Nikriz Sirto, Sultan-ı Yegah Saz Semaisi, Nihavent Longa ve Ay Gız’ gibi eserleri seslendirdikleri konser sonunda sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel de, program sonrası konuk sanatçıları tebrik etti.

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