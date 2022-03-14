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Osmangazi’de binlerce sporcu tarihe koşacak

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Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ kapsamında bu yıl 15’ncisi düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu’nun kayıtları başladı.

Osmangazi’de binlerce sporcu tarihe koşacak
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Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ kapsamında bu yıl 15’ncisi düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu’nun kayıtları başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 15’nci Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarı Maratona katılacak çok sayıda yerli ve yabancı sporcu, Tophane Saltanat Kapı’dan başlayıp Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ile Kavaklı Caddesi’nin ardından Pınarbaşı Meydanı’nda sona erecek 15 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter dökecek.

Bursa’nın tarihi güzelliklerini tanıtacak ve kıyasıya mücadelelere sahne olacak yarışta yer almak isteyen vatandaşlar, 15 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar www.osmangazimaraton.com adresinden başvuru yapabilecek.

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