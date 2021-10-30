banner4551

Osmangazi’de Cumhuriyet Bayramı özel konseri

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, cumhuriyetin kuruluşunun 98’nci yıldönümü dolayısıyla muhteşem bir konsere imza attı.

Osmangazi’de Cumhuriyet Bayramı özel konseri
banner3909
banner4336

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, cumhuriyetin kuruluşunun 98’nci yıldönümü dolayısıyla muhteşem bir konsere imza attı.

Gökdere Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri’ ile cumhuriyetin 98’nci kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı. Türk Sanat Müziği’nin klasik eserlerinin koro ve solo halinde söylendiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kültür merkezini dolduran vatandaşlar, Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki koronun seslendirdiği nihavent, hicaz, muhayyer makamındaki eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır ve Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, Şef Rüştü Şentürk’e güzel konserden dolayı çiçek verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mustafa Gürsel: “Biz iyi ve oynamaya çalışan...
Mustafa Gürsel: “Biz iyi ve oynamaya çalışan...
  1. SPOR

banner4391

banner4322

banner3841