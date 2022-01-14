Osmangazi’de metruk bina temizliği

Osmangazi Belediyesi, halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan metruk yapılara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Tuna Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu bina yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, atıl vaziyette bulunan ve kent estetiğini bozan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor. Çökme tehlikesi bulunmasından dolayı mahallelerde yaşayan vatandaşları oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Belediye ekipleri son olarak Tuna Mahallesi Şehit Er Bilgi Serbest Sokak üzerinde bulunan metruk binayı yıktı. Mahallede huzursuzluğa yol açan yapıların yıkılması, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.