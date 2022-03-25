Osmangazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Ulaşım altyapısına yönelik yatırımlarına devam eden Osmangazi Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi ile yeni bir kimlik kazanmaya başlayan Soğanlı Mahallesi’nde, 6. Taner Sokak ile Nilüfer Caddesi arasındaki ulaşımı rahatlatacak 12 metre genişliğindeki imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, araç ve yaya trafiğini rahatlatacak yeni imar yolları açmak için yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve plansız yapılaşması ile bilinen Soğanlı Mahallesi’nde, imar planlarında yeşil alan ve imar yolunda kaldığı için kamulaştırma kararı alınan binaların yıkımı tamamlandı. Aynı zamanda Soğanlı Merkez Camii ve çevresine de nefes aldıran yıkımların tamamlanmasının ardından Osmangazi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Soğanlı mahallesi Nilüfer Cadde ile 6. Taner Sokağı birbirine bağlayacak 12 metre genişliğindeki yol yapım çalışmalarına başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, modern ve planlı bir Osmangazi için her alanda olduğu gibi ulaşım altyapısına yönelik çalışmaların da kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi. Başkan Dündar, “Soğanlı Mahallemiz, Osmangazi’nin en eski yerleşim yerlerinden birisi. Aynı zamanda plansız ve çarpık yapılaşması ile dikkat çeken bu mahallemizde, Türkiye’nin örnek Kentsel Dönüşüm Projesini hayata geçirerek dönüşümü başlattık. Etap etap devam eden dönüşüme paralel olarak ulaşım altyapısına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Soğanlı Merkez Camimizin yanında bulunan ve imar planlarında yeşil alan ve yol olarak görünen alanlarda kalan 7 binayı kamulaştırarak yıktık. Yıkım çalışmalarının ardından caminin doğu cephesindeki 6. Taner Sokak ile Nilüfer Caddesi’ni birbirine bağlayan 12 metre genişliğinde imar yolunu trafiğe açtık. Açılan bu yol ile Yeşilova Sokak, Taner Sokak ve Nilüfer Caddesi birbirine bağlanmış oldu” diye konuştu.