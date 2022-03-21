Osmangazi’de zabıtadan her gün KDV denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm marketleri kapsayacak şekilde başlattığı KDV indirimi denetimlerini her gün düzenli olarak sürdürüyor.

Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri,

ilçe genelindeki marketlerde her gün denetim yapıyor. Zabıta ekipleri denetimlerde, ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığını, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığını ve son kullanım tarihini kontrol ediyor.

Raflarda etiket kontrolü de yapan ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini inceleyerek yüzde 7’lik indirimin gerçekleşip gerçekleşmediğini denetliyor. Denetimlerde genel olarak KDV indirimlerinin fiyat etiketlerine yansıtıldığı görülürken, indirimi etiketlere yansıtmayan marketlere ise tutanak tutuyor.