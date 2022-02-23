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Osmangazi’den gençlere örnek çalışma

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Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, gençlerin kariyer ve düşünce altyapılarını belirlemelerine destek olmak hedefiyle ‘Koza Gençlik Ustalarıyla Buluşuyor’ programını hayata geçirdi.

Osmangazi’den gençlere örnek çalışma
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Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, gençlerin kariyer ve düşünce altyapılarını belirlemelerine destek olmak hedefiyle ‘Koza Gençlik Ustalarıyla Buluşuyor’ programını hayata geçirdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Koza Gençlik Ustalarıyla Buluşuyor’ programının ilk konuğu, Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok oldu. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide renkli görüntüler yaşanırken, Işığıçok öğrencilere meslek hayatındaki bilgi ve birikimlerini aktardı. Soru ve cevap şeklinde ilerleyen programı ilgiyle takip eden katılımcılar, böylesine bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Başkan Dündar ise, ‘Koza Gençlik Ustalarıyla Buluşuyor’ etkinliğinin uzun soluklu olacağına dikkat çekerek, “Bizler, gençlerimizi meslek hayatına kazandırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. OSMEK kurslarımızın yanı sıra hizmete geçirdiğimiz yeni projemizle onların hayatlarına dokunmayı hedefliyoruz” dedi.

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Program kapsamında, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Cumali Odabaşı, Neslihan Yiğit, Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, Yusuf Akkaş, Sevgi Sayın ve Erdal Altın gibi önemli isimler, meslek hayatlarında başarıya giden yolları gençlerle paylaşacak. Programa katılmak isteyen gençler, ‘osmangazibldgsm’ adresinden online başvuru yapabilecekler.

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