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Osmangazili atletlerden büyük başarı

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Artan sporcu sayısı Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıran Osmangazi Belediyespor, Atletizm Akademi’de yetiştirdiği genç sporcular ile büyük bir başarıya imza attı.

Osmangazili atletlerden büyük başarı
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Artan sporcu sayısı Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıran Osmangazi Belediyespor, Atletizm Akademi’de yetiştirdiği genç sporcular ile büyük bir başarıya imza attı.

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Bursa’da düzenlenen İl Birinciliği Yarışmaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 60 sporcunun ter döktüğü müsabakaya, Osmangazi Belediyespor bünyesine yeni katılan genç yıldızlar damga vurdu. Kendi okulları adına boy gösteren atletler, rakipleri karşısında sergiledikleri üstün performans sonunda yarıştan 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ayrıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarılı sporcu ve antrenörlerini yürekten kutladı.

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