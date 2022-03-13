banner4556

Osmangazili Ceyhun’dan şampiyonluk

banner4664

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Ceyhun Emin Tansık, Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Turkcell Genç-Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri’ne damga vurdu.

Osmangazili Ceyhun’dan şampiyonluk
banner4582
banner4336

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Ceyhun Emin Tansık, Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Turkcell Genç-Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri’ne damga vurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Turkcell Genç-Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 375 sporcunun kulaç attığı müsabakada Osmangazili Ceyhun Emin Tansık göz doldurdu. 200 kurbağalama kategorisinde boy gösteren genç sporcu, rakipleri karşısında sergilediği üstün performans sonunda 02.21.76’lık derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı.

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor’un son dönemde büyük bir ivme yakaladığını belirten Başkan Mustafa Dündar, şampiyon yüzücü ile antrenörünü tebrik etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beşiktaş’tan Burak Elmas’a cevap:
Beşiktaş’tan Burak Elmas’a cevap:
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666