Osmangazili sultanlardan farklı galibiyet

Altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla Kadınlar Hentbol İkinci Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, sezonun ikinci yarısında Dikili Belediyespor Kulübü karşısında farklı galibiyet aldı.

Türkiye Kadınlar Hentbol İkinci Ligi’nin ikinci yarısında Dikili Belediyespor’a konuk olan Osmangazi Belediyespor, önemli bir galibiyete imza attı. Kınık Poyracık Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında savunmadaki direncini koruyan Osmangazili Sultanlar, 15-9 üstünlük sağladı. Emre Köseoğlu ve Talha Ergüzel ikilisinin yönettiği maçın ikinci yarısında ise tüm gücünü ortaya koyan genç sporcular, karşılaşmadan 29-20’lik galibiyetle ayrıldı. Ayrıca takım kaptanı Berra Eyüboğlu, hücum ve savunmada sergilediği üstün performansla 12 gol atarak maçın yıldızı olmayı başardı.

Hentbol akademinin yıldızlarını kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursalı sporseverleri 5 Mart’ta Dikkaldırım Spor Salonu’nda oynanacak Eskişehir Odunpazarı Spor maçına davet etti.