Otomobil çarpması sonucu yaralanan köpek hayata tutundu

Yıldırım’da trafik kazası sonucu yaralanan sokak köpeği, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından ameliyat edilerek hayata döndürüldü.

Yıldırım Ortabağlar Mahallesi’nde bir sokak köpeğine otomobil çarparak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’ne bildirerek, köpeğinin durumunun ağır olduğunu acil müdahale edilmesini istedi. Çağrı üzerine harekete geçen Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği olay yerinden alarak, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürdü. Yapılan kontrollerde ayağında kırıklar tespit edilen köpek ameliyata alındı. Başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuşturulan ve bakımları yapılan köpek Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde iyileşene kadar misafir ediliyor.

Yaralı hayvanın durumu ile yakından ilgilenen ve durumu hakkında Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım tüm canlıların belediyesi. Hemşehrilerimizden gelen talep doğrultusunda ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ederek, bir canın daha hayata tutunmasını sağladı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi, kısa süre içerisinde eskisinden daha sağlıklı olacak. Komşularımıza duyarlılıklarından, ekiplerimize ise özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kazalar, hayatımızın bir gerçeği. Yıldırımlılardan istirhamımız, bu tarzda yaşanabilecek kazalarda can dostlarımızı kaderlerine terk etmek yerine bizlere bildirsinler. Bizim onların sağlığa kavuşması için gereken her şeyi yapacağımızdan emin olsunlar” dedi.