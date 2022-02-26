Özel Hayat Hastanesi 44 yaşında

Bursa’da 1978 yılından beri hizmet veren Özel Hayat Hastanesi 44.yılını kutluyor.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle Özel Hayat Hastanesi’nde düzenlenen kutlama programına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, idari kadro ve hastane personeli iştirak etti.

Özel Hayat Hastanesi Hastane Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm.Dr.Fatih Özkul ile yönetim tarafından doktorlar, hastane personeli ve hastalar ziyaret edilerek hediyeler takdim edilirken, hatıra fotoğrafları çekildi.

Özel Hayat Hastanesi’nin 44. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Fatih Özkul, Hayat Hastanesi’nin 1978 yılında başladığı yolculuğunda etik kurallar, kalite ve çevre hassasiyetinden taviz vermeden sağlık hizmeti sunmayı sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu, “Hastane personelimizle, doktorlarımızla ve hastalarımızla buluştuk, iyi dileklerini aldık. Her zaman altını çizdiğimiz, Bursa’nın hastanesi olma gururunu Hayat Hastanesi ailesiyle beraber bir kez daha yaşamış olduk. Bizim buradaki önceliğimiz, insanların sağlığına hizmet, insanlara faydalı olma niyetimiz. Kuruluşumuzdan itibaren ana prensibimiz yakınımıza nasıl davranıyorsak, insanlara da öyle davranmak. Çok şükür 44 yıldır, insanlar güvenerek Hayat Hastanesi’ne geliyor. Bizim amacımız Hayat Hastanesi’nin hizmetine kalitesini artırarak devam etmesi ve insanların şifasına vesile olması. Dileklerimizi kuruluş yıldönümü vesilesiyle hastane personelimize ve hastalarımıza ilettik.”

44’üncü yıllarını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam edeceklerini ve yeni bir hastane kurmayı planladıklarını söyleyen Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzman Dr. Fatih Özkul “Verdiğimiz kaliteli hizmeti bünyemize katmayı planladığımız yeni bir hastane ile taçlandırmayı arzuluyoruz. Hem çevre hem de sosyal alandaki faaliyetlerimize de yenilerini ekleyerek devam ediyoruz” dedi.

Etkinlik hastalara çiçek ve fotoğraf çekimiyle son buldu.