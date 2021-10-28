(Özel) Üniversiteliler hamster ile yalnızlıklarını paylaşıyor

İlk defa evlerinden ayrılarak üniversite eğitimi için başka şehirlere giden gençler, evcil hayvanlarla avunarak yalnızlıklarını unutuyor.

Gençlerin son zamanlardaki tercihi, gonzales hamster isimli sevimli yaratıklar. Son derece sosyal olan bu sevimli kemirgenler halk tarafından fareyle karıştırılsalar da, gerçek hiç de öyle değil. Tombul yanakları ve sincapvarî kürkleriyle dikkat çeken hamster ailesinin bir ferdi olan gonzalesler, petshoplarda en fazla satılan hayvanlardan. Ülkemizde hayli popülerleşen gonzalesler de hamsterlar gibi 2-2,5 yıl yaşıyor. Boyları 10 santimi geçmeyen gonzaleslerin ağırlığı ise 70-80 gram arasında değişiyor.

Kendilerini temizlemeyi seviyorlar

İçgüdüsel olarak kendilerini temizlemeyi sevdiklerinden bakımları da sahiplerini pek zahmete sokmuyor. Kediler gibi dilleri antiseptik. Bunun için gonzalesleri yıkamanıza gerek yok. Temizliği seven bu sevimli minikler asla kötü kokmuyor.

Bursa Çancılar’da evcil hayvanlar satan esnaf Hüseyin Kara, gençlerin gonzales hamsterları göğüslerinde yatırıp, yumuşacık tüylerini severek stres attıklarını söyledi. Gonzaleslerin bakımı hakkında da bilgi veren Hüseyin Kara, “Kafeslerinde suluk, yemlik ve çark gibi aksesuarlar bulunmalı. Dar ve küçük kafeslerde hamsterlar strese girip hastalanabilir. Gonzalesler sosyal canlılardır ve hamsterların aksine en az bir çift olarak beslenmeli. Kafesin tabanına talaş konabilir. Ancak talaşı pethsop yerine marangozdan alırsanız hayvanı hasta edersiniz. Marangoz talaşı ciğerlerine dolar. Hamster talaşı hem gonzalesin ısınmasına, hem de idrarı emerek kötü kokunun ortaya çıkmasına engel olur. Talaşların ıslanan kısımları haftada bir değiştirilmelidir. 4 haftada bir de kafesin tamamı ilaçlanmalıdır” dedi.

Hamster ne ile beslenir?

Hamsterların beslenmesi hakkında da bilgiler paylaşan Hüseyin Kara, ”Sebze yerler. Brokoli, ıspanak, mısır, kabak, havuç, havuç yaprakları, marul, bezelye ve benzeri sebzeleri severler. Meyve ve sebzenin haricinde haşlanmış tavuk, balık, yağsız sade yoğurt, pişmiş yumurta sarısı, yağsız peynir gibi yiyeceklere de bayılırlar” şeklinde konuştu.

Hamster ısırır mı?

Hamsterların ilk başlarda ürkütülmemesi gerektiğini kaydeden Hüseyin Kara, “Her canlıda kendini koruma iç güdüsü vardır. Ürkütmeden sevmelidir. Alışınca istemediklerini sadece burnuyla iterler ve ısırmazlar” dedi.

Hüseyin Kara, gonzaleslerin fiyatının 20 lira olduğunu, irilik veya yaşlarının fiyatları değiştirmediğini de sözlerine ekledi.