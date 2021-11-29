Parkur Bursa’da Evrim Akın coşkusu

Bursa’nın en yeni eğlence ve yaşam merkezi Parkur Bursa’da düzenlenen ve ekranların sevilen ismi Evrim Akın’ın katıldığı etkinlik başta çocuklar olmak üzere vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

’Çocuklar Sahnede’ adıyla düzenlenen programa katılan çocuklar, şarkıları Evrim Akın ile birlikte söyleyerek keyifli bir gün yaşadı. Renkli ve eğlenceli sunumu ile katılanlara unutulmaz anlar yaşatan Evrim Akın, çocuklar ve ailelerinin katılımı ile interaktif olarak gerçekleşen etkinlik sonunda gördüğü ilgiden çok memnun kaldığını söyledi. Akın yaptığı açıklamada, eğlence ve alışveriş konseptinin bir arada sunulduğu Parkur Bursa’ya hayran kaldığının altını çizdi.

Türkiye’nin kapalı alanda en büyük ve en teknolojik oyun eğlence merkezlerinden birine olan ev sahipliği yapan Parkur Bursa hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğradı. Başta hazır giyim, ev dekorasyonu, kişisel bakım ve lezzet sektörünün önde gelen markalarının yer aldığı mağazaları gezerek alışveriş yapan misafirler hem mimari yapısı hem de alışveriş çeşitliliği sağlayan konsepti ile Parkur Bursa’ya tam not verdi.